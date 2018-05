The Joshua Trip U2 Experience al Loft 128 di Spoltore

I "The Joshua Trip U2 Experience" tornano a esibirsi al Loft 128 di Spoltore venerdì 25 Maggio.

Una nuova set list dirompente che ripercorrerà la storia discografica degli U2 e del loro ultimo album 'Songs of experience' con la voce poetica di Marco Rotilio nelle vesti di Bono Vox, le chitarre squillanti di Marco Salvatore come The Edge, l'eccentrico Alessandro Chiavaroli interprete di Adam Clayton e con la drum machine Paolo Chiavaroli, anima pulsante Larry Mullen jr.

Info e prenotazioni: 393/9779688.