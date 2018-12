"The Harlem Voices" pronti ad accendere il Teatro Massimo con il loro Gospel

Arriva mercoledì 12 dicembre a Pescara l’imperdibile ‘The Harlem Voices’, spettacolo musicale ideato e diretto dalla Baltimore Production. L’evento è in programma al Teatro Massimo alle ore 21.

Si potrà usufruire di un’eccezionale e unica promozione: comprando il biglietto per ‘The Harlem Gospel Voices’ (info: www.ciaotickets.com) verrà corrisposta, in sede di acquisto, la metà del costo del tagliando.

Questi i prezzi:

Primo settore € 25 + prevendita anziché € 50

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati anche sul portale Sisal, in tutte le tabaccherie.

The Harlem Voices: la scheda

The Harlem Voices porteranno a Pescara un Gospel d’eccezione, intenso e dinamico, per di più finalizzato a creare melodie armoniche e “vive”; un Gospel travolgente che spazia tra i diversi toni del noto r’n’b, del soul e del funky. Un’esplosione di note che sapranno arrivare dritte al cuore degli ascoltatori.

Quello che verrà proposto al Cinema Teatro Massimo di Pescara è uno spettacolo, particolarmente energico e vivace poiché gli artisti in questione amano esibirsi perfino in coreografie che risultano una vera gioia anche per gli occhi e conferiscono un tocco in più di allegria al già magico periodo natalizio.

Con la loro esperienza pluridecennale The Harlem Voices (7 elementi, 5 voci e una sezione ritmica costituita da tastiera/basso e batteria), capeggiati dal leader Eric B. Turner, hanno calcato i palchi più famosi e prestigiosi: un’esplosione artistica che sarà sicuramente gradita anche dal pubblico della nostra città.