Buon Natale con The Harlem Gospel Choir al Teatro Massimo

Straordinario successo in prevendita per gli Harlem Gospel Choir che saranno a Pescara venerdi 21 dicembre. Ultimi biglietti disponibili su TicketOne e Ciaotickets e alla cassa del Teatro Massimo la sera dell’evento.

Gli Harlem Gospel Choir sono il più famoso Coro Gospel d'America, nonché uno dei più longevi. Dal 1986, Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il mondo condividendo la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. Ormai di casa nel nostro Paese, registrano ogni anno concerti esauriti ovunque.

In oltre 25 anni di grandiosa carriera gli Harlem Gospel Choir hanno sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e persone. Il Coro ha cantato per la Famiglia Reale, il Presidente Obama, Nelson Mandela, Elton John, due Papi e all'International Broadcast Memorial per Michael Jackson.

Vere e proprie superstar, hanno voluto inoltre collaborare con loro: da André Rieu a Diana Ross, da Bono ai The Chieftains, da Lyle Lovett a Josh Groban ai Gorillaz. Lo spettacolo di Pescara è organizzato da Ventidieci.

