The Beatbox (tributo ai Beatles) in concerto a Manoppello Scalo

Domenica 9 settembre alle ore 21:30 The Beatbox (tributo ai Beatles) chiuderanno in Piazza Zambra, a Manoppello Scalo, i festeggiamenti per Sant'Antonio e San Pancrazio.

Il pubblico avrà la possibilità di rivivere la straordinaria epopea dei Fab Four con 6 cambi di scena, costumi fedelmente riprodotti, strumenti originali e canzoni eseguite con un’accuratezza sonora quasi maniacale.

Dagli inizi al Cavern di Liverpool al concept album “Sgt. Pepper” fino ai due ultimi dischi: “Abbey Road” e “Let It Be”. The Beatbox, attualmente riconosciuto da stampa e fan club britannici come il miglior live act beatlesiano europeo.

L'ingresso è gratuito.