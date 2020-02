'The Ballads of John & Paul' (Beatles tribute) alla Briganteria

Per la prima volta a Pescara, "The Ballads of John & Paul" (Beatles tribute) a La Briganteria, in zona università.

Per la nuova tribute band dei Beatles, che vede alla voce Gianluca Di Febo, sarà la terza data dopo le precedenti esibizioni al Siren's Corner di Francavilla al Mare e al Ludwig di Roseto degli Abruzzi.

In scaletta tutte le più note canzoni dei Fab Four, con un occhio particolare alle ballate scritte da John Lennon e Paul McCartney.