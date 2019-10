Tequila & Montepulciano Band Day, concerto di fine tour 2019

Sabato 9 novembre a Cepagatti ci sarà il Tequila & Montepulciano Band Day "4° Memorial Dino De Santi".

Si tratterà del concerto di fine tour 2019 per festeggiare la conclusione di una splendida stagione per il famoso gruppo musicale abruzzese. Un'occasione per salutarsi e divertirsi insieme ai fans dei Tequila & Montepulciano Band.