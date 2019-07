'Symphonic Queen', Roberto Molinelli dirige l’orchestra sinfonica del conservatorio e il Cve

Giunge al suo penultimo concerto in programma il lungo e variegato cartellone del Pescara Jazz che quest’anno ha magistralmente riunito più anime artistiche per festeggiare in pompa magna il suo cinquantennale (1969-2019). Sul palco è atteso Roberto Molinelli, compositore e violinista, da dieci anni direttore per l’Innovazione dell’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro.

Il concerto si intitola Symphonic Queen e, come suggerisce il titolo, vede in scaletta successi senza tempo del noto gruppo inglese come:

God save the queen,

Bohemian rhapsody,

Somebody to love,

Radio Ga Ga

I brani saranno eseguiti insieme dall’Orchestra sinfonica del conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e dal Contemporary vocal ensemble. Ospite del PescaraJazz&Songs, Molinelli sarà sul palco come direttore.

Biglietti disponibili al botteghino del teatro, a partire da un’ora prima dello spettacolo, nelle biglietteria del D’Annunzio, online o nei punti vendita convenzionati CiaoTickets.