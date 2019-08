Swing on the beach 2019, ottava edizione del festival sulla “Folle Era”

Appuntamento con la musica Swing nei giorni clou dell’estate pescarese: dal 15 al 18 agosto si terrà l’ottava edizione di “Swing on the Beach” che dal 2011 ospita a Pescara gli appassionati di questo genere musicale provenienti da tutta Italia e dal Mondo. Maurizio Meterangelo è direttore artistico dell’evento.

ll festival sulla ‘Folle Era’ prevede, nei suoi 4 giorni, la partecipazione di 7 gruppi musicali e tra i vari protagonisti vi è anche anche il ballerino e coreografo di Hollywood, Chester Whitmore. Purtroppo questa edizione non vedrà più la presenza di Norma Miller, considerata la Regina dello Swing, venuta a mancare lo scorso 5 maggio a 100 anni. A lei saranno dedicate tutte le serate della manifestazione.

Swing on the Beach, al quale il Comune di Pescara ha dato la sua compartecipazione, permette di far conoscere alle nuove generazioni le atmosfere tipiche degli anni '30 e '40, quando questo tipo di musica aveva preso piede, coinvolgendo i più grandi musicisti del mondo.

Arriveranno artisti da tutta Europa e dagli Stati Uniti e quest’anno ci sarà anche una chicca dedicata a Gabriele D’Annunzio: il Vate, infatti, aveva in casa dei dischi jazz, e ogni artista suonerà uno dei pezzi di un disco che il poeta aveva nella sua collezione musicale.

Accanto agli artisti famosi si darà l'opportunità ai giovani gruppi emergenti di esibirsi nel contest “Siamo Swingosi”, che porterà a scegliere il miglior gruppo giovane. Tale gruppo sarà protagonista come band principale l’anno seguente. Quest’anno toccherà al band ‘Dixie Hogs’, il 18 agosto.”

Trai performer di ballo ci saranno:

Chester Whitmore, coreografo del film “La la Land”

Joseph Sewell e Charlotte Middlermiss

Markus Koch e Barbi Kaufer

Pontus Persson e Isabella Gregorio

Maestri di cerimonia saranno Fabiano Petricone e Big Daddy.