"Swing on the beach" con Norma Miller alle Naiadi dal 13 al 18 agosto

Tutto pronto per la settima edizione di "Swing on the beach", la coinvolgente manifestazione che dal 13 al 18 agosto riempirà Le Naiadi di ritmi anni '30 e '40 in partnership con la Sportlife: un festival di musica, cultura, costume e tutto quello che fa “swing” e sette giorni di festa con musica dal vivo, dj set e corsi di ballo.

La Sportlife ha accolto subito l'invito della Italian Swing dance Society per organizzare questo festival internazionale che porterà in Italia i più grandi interpreti mondiali del genere. Madrina dell'evento e interprete sarà la star del piccolo schermo Antonella Elia , regina di simpatia e bellezza e frontwoman della Bixi Big Band di Roma:

“Mi sono avvicinata allo swing grazie anche al maestro Carlo Capobianchi, trombettista e band leader - spiega Antonella Elia - Lo swing è adrenalina pura, un'esplosione di gioia e di emozioni e sono felice di poter partecipare a questo evento come interprete”.

Ci sarà la regina dello swing, Norma Miller, 80 anni di carriera a contatto con i più grandi artisti come Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, e il Lord dello swing Chester Whitmore, le battaglie tra le band, workshop di ballo e artisti a livello internazionale.