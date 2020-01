Straits Band (Dire Straits tribute) al Jammin' club di Montesilvano

Venerdì 24 gennaio al Jammin' di Montesilvano un viaggio attraverso i successi dei Dire Straits. Dal primo disco omonimo (1978) fino a "On Every Street" (1991) ripercorrerete la carriera della mitica band britannica ricalcando fedelmente il suo sound inconfondibile.

"Sultans of swing", "Telegraph road", "Romeo and juliet", "Tunnel of love", "Money for nothing" e tanti altri successi da ascoltare tra una birra e l'altra. Cena + live, prenotazioni al 366/5958188.



Gli Straits Band sono: