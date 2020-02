Domenica 1° marzo torna la serata "Osteria della Musica Family" all'Osteria della Musica 2019 di Cepagatti.

Giochi ed animazione per i bimbi e il super karaoke di Stefano D'Alberto. Per ogni adulto, un bambino sotto i 120 centimetri mangia gratis il menù baby. Per info e prenotazioni: 329/9814288.