Star Collision (tribute Muse) al Siren's Corner Pub

Gli Star Collision (tribute Muse) in concerto a Francavilla al Mare. Scaletta preparata ad hoc per una serata unica. Repertorio aggiornato con delle chicche per tutti i fan e non.

Formazione:

Andrea Marcucci - Voce

Marino Di Nino - Chitarra e Voce

Francesco Cetrullo - Basso

Emanuele Giorgetti - Batteria

Matteo Piastrelloni - Tastiera e Voce

Info e prenotazioni: 085/4911111 - 392/9623446.