Gli Stadio in concerto a Pescara per il Capodanno in piazza

Gli Stadio saranno in concerto a Pescara per il Capodanno, proponendo un'esibizione a ingresso gratuito in piazza della Rinascita (piazza salotto). L'orario di inizio è ancora da definire.

La band bolognese, capitanata come sempre dal cantante Gaetano Curreri, eseguirà tutti i suoi principali successi: da "Chiedi chi erano i Beatles" ad "Acqua e Sapone", passando per "Grande figlio di puttana", "Ballando al buio" e "Sorprendimi".

Ricordiamo che gli Stadio hanno vinto nel 2016 il Festival di Sanremo con il brano "Un giorno mi dirai".