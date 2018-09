Gli Stadio in concerto a Manoppello Scalo per la Festa di Sant'Antonio e San Pancrazio

Stadio a Manoppello Scalo in concerto gratuito per la Festa Patronale in onore di Sant'Antonio e San Pancrazio. Il tour estivo di Gaetano Curreri e soci farà tappa nel paese del pescarese sabato 8 settembre.

La band emiliana è tornata on the road con uno show che contiene qualche bella novità e tutti i suoi più grandi successi, da 'Canzoni alla Radio' e 'Acqua e Sapone' passando per 'Sorprendimi', 'Chiedi chi erano i Beatles', 'Ballando al buio' e 'Generazione di Fenomeni', fino ai più recenti, tra i quali il brano vincitore del Festival di Sanremo 2016, 'Un giorno Mi Dirai', e 'Tutti contro Tutti', brano che vanta la straordinaria incursione di Vasco Rossi.

Quella degli Stadio è una scelta di altissimo livello che renderà il live di Manoppello Scalo un appuntamento imperdibile, un’occasione quasi unica per godere di uno spettacolo caratterizzato da pochissime tappe, in attesa di tante sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi.