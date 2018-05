Il duo unplugged Something - The Beatles Tribute sarà in concerto per la prima volta al Saloon di Popoli il 4 maggio.

Sul palco Massimo Giuliano (voce e chitarra) e Paolo Polidoro (basso acustico). Info e prenotazioni: 339/5050203.

★ Ore 20 cena - Hamburger & Arrosticini

★ Ore 21 live dei Something