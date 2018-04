Something (The Beatles tribute) al ristorante "Emotif"

Sabato 21 aprile, a partire dalle ore 21, il ristorante Èmotif di Pescara ospiterà il concerto dei “Something”, che con il loro tributo ripercorrono la ricca e prolifica storia di un gruppo immortale, The Beatles, tutto rivisitato in chiave unplugged.

Sul palco si esibiranno Massimo Giuliano (chitarra e voce) e Paolo Polidoro (basso acustico). Durante la serata si potrà cenare, gustare aperitivi “cucinati” o di sushi, vini pregiati, birre artigianali e cocktail. Ingresso gratuito.

Appuntamento in via Mazzini 39, a Pescara, in pieno centro. Si consiglia di prenotare attraverso la pagina Facebook del locale o tramite il numero 380/78525 (anche Whatsapp).