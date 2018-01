I Solisti Aquilani con Darko Brlek e Daniele Orlando si esibiscono al Teatro Massimo

La Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” presenta il concerto de I Solisti Aquilani con Darko Brlek (foto), clarinetto, e Daniele Orlando, violino.

Il programma

La scaletta della serata prevede musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Divertimento per archi n. 2 in si bem. magg. K 137), Carl Maria Von Weber (Quintetto per clarinetto op. 34 - versione per piccola orchestra d’archi), Luis Bacalov (Concerto grosso per violino, archi e cembalo) e Nino Rota (Concerto per archi).

Il biglietto di ingresso si può acquistare sui circuiti online e a Pescara, presso la sede di Via Liguria. Il concerto è realizzato nell'ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica.