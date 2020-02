Simple Minds a Pescara, i prezzi dei biglietti per assistere al concerto

Simple Minds a Pescara, ecco i prezzi dei biglietti per assistere al concerto. Li pubblichiamo qui di seguito, comprensivi dei diritti di prevendita:

poltronissima numerata 80,50 euro

poltrona numerata 69 euro

gradinata non numerata 51,75 euro

I tagliandi sono già disponibili sui circuiti TicketOne (clicca QUI) e CiaoTickets (clicca QUI).

La band scozzese, capitanata dal cantante Jim Kerr, si esibirà nella nostra città la prossima estate, per la precisione il 16 luglio, nell'ambito del "40 Years of Hits Tour 2020". Appuntamento al teatro d’Annunzio dalle ore 21. I Simple Minds hanno già suonato a Pescara in passato: era il 1998.