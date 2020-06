Simone Flammini e gli Itaglia 90 al Loft 128 di Spoltore

Simone Flammini (foto) e gli Itaglia 90 saranno al Loft 128 di Spoltore venerdì 26 giugno con il loro coinvolgente mix di musica italiana.

Per informazioni e prenotazioni (tramite WhatsApp): 393/9779688. Divertimento assicurato, un evento da non perdere sulla terrazza sotto le stelle. Cena dalle ore 21 in poi, seguirà lo spettacolo live alle ore 23.