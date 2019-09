Silvia Mezzanotte a Tocco da Casauria per la Festa di Sant’Eustachio

Silvia Mezzanotte sarà a Tocco da Casauria sabato 21 settembre per un concerto a ingresso libero in occasione della Festa di Sant’Eustachio. Appuntamento in piazza alle ore 21,30. Vincitrice di "Tale e Quale Show", la cantante bolognese è stata recentemente tra i protagonisti di “All together now”, programma di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker e J-Ax.

Silvia, una delle voci storiche dei Matia Bazar, è tornata a fare la solista dopo la fine della collaborazione con la band a seguito dell'improvvisa scomparsa del leader Giancarlo Golzi.

Sul palco sarà accompagnata da:

Riccardo Cherubini (chitarre e tromba)

Lino De Rosa Davern (basso e contrabbasso elettrico)

Michele Scarabattoli (tastiere e fisarmonica)

Claudio Del Signore (batteria e percussioni)

A Tocco da Casauria l'artista presenterà i brani del nuovo cd 'Aspetta un attimo'. Non mancheranno brani per omaggiare i suoi 10 anni di carriera e successi con i Matia Bazar come "Messaggio d'Amore" (con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2002), "Brivido caldo" e "Solo Tu".

Ricordiamo inoltre il progetto discografico "Regine" che l'ha vista impegnata a interpretare grandi voci femminili da quelle italiane come Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Patti Pravo, Mia Martini, Alice e Giuni Russo a quelle internazionali come Noa e Gloria Gaynor.