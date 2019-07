Sheerio (Ed Sheeran tribute) al Loft 128 di Spoltore

Volete rivivere appieno le emozioni di un concerto di Ed Sheeran? Dalle più delicate ballad acustiche come "Lego House" e "Perfect" alle melodie irlandesi di "Nancy Mulligan" e "Galway Girl", ai ritmi RnB di "Shape of You".

Tutto questo al suono di una chitarra acustica, una voce e una loop station,proprio come il cantante britannico. "Sheerio" nasce da una grande passione per la musica di Ed Sheeran e dalla voglia di portarla in giro per l'Italia per far emozionare, ballare e cantare a squarciagola chiunque la ascolti.

Appuntamento venerdì 5 luglio al Loft 128 di Spoltore. Info e prenotazioni: 393/9779688.