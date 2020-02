Paura del coronavirus, Caputo annulla il concerto e viene sostituito da 'Nduccio

Paura del coronavirus, Sergio Caputo annulla il suo concerto in programma domani (27 febbraio) a Pescara e viene sostituito dal comico abruzzese 'Nduccio. Ecco cosa si legge in una nota:

"Sergio Caputo ha appena comunicato allo staff del Kabala di aver deciso di cancellare, per i suoi timori legati al Coronavirus, l'arrivo in Italia dalla Francia e, di conseguenza, il concerto in programma domani, giovedì 27 febbraio, al Caffé Letterario di Pescara. Il Kabala, invece, non si ferma e ha deciso di riprogrammare la serata, nonostante la comunicazione arrivata all'ultimo momento, e offre ai suoi tesserati un momento di leggerezza per sdrammatizzare il clima di paura e terrore che si sta diffondendo in questo periodo".