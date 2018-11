Pianella, master class di canto con Rossana Casale per l'accademia Arotron

Tutto pronto per la master class di canto che Rossana Casale terrà a Pianella sabato 1 e domenica 2 dicembre per conto dell'accademia teatrale Arotron (direttore artistico Franco Mannella).

In questo contesto si svolgeranno anche gli eventi relativi al baratto che l'Accademia organizza la prima domenica di ogni mese: spettacoli gratuiti con nomi di fama nazionale del doppiaggio, del cinema, del teatro, della musica e della letteratura, che baratteranno la loro arte in cambio di cibo e buon vino in un'ottica di interscambio culturale, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio e avvicinarlo al mondo dell'arte, declinata in ogni sua forma.