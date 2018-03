Le Romanze di Francesco Paolo Tosti a Moscufo con Lusine Tishinyan e Antonio Piovano

Lusine Tishinyan, soprano lirico russo, si è laureata all’Accademia dell'Arte di Mosca ed in seguito al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara. Dopo aver esordito in ruoli importanti nei musical di Broadway rappresentati a Mosca, si è trasferita in Italia, spinta dalla sua passione per l'opera italiana ed il bel canto. Si esibisce attualmente in opere, concerti ed eventi ai quali viene sempre più spesso invitata a partecipare, grazie alla sua finezza ed efficacia interpetativa.

Antonio Piovano, musicista di origini abruzzesi, dopo una brillante carriera da giovane virtuoso del pianoforte, si è dedicato sempre più alla didattica, alla composizione ed alla ricerca. Ha insegnato al Conservatorio di Pescara ed è stato direttore dell’Istituto Braga di Teramo, formando intere generazioni di valenti musicisti. Innumerevoli sono le sue pubblicazioni didattiche come pure assai preziosa è la sua instancabile opera di recupero e riscoperta della tradizione musicale regionale, sia classica che folcloristica. Svolge tuttora una intensa attività come pianista, compositore, direttore d'orchestra, musicologo.

E' necessaria la prenotazione. I posti sono limitati.

Info: 334.841.90.70, e-mail: torrepischiarano@gmail.com

Il programma

19.00 Aperitivo

19.30 Le romanze più amate

I testi di G. D'Annunzio

Le quattro canzoni d'Amaranta

20.30 Gran Buffet con selezione di vini

Dolci a volontà