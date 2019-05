Roberto Vecchioni e Francesco Baccini a Francavilla al Mare per il Blubar Festival

Roberto Vecchioni e Francesco Baccini saranno in concerto a Francavilla al Mare per il Blubar Festival il prossimo 9 agosto. Appuntamento in piazza Sant'Alfonso. Per i posti a sedere verrà richiesto il pagamento di un biglietto, mentre i posti in piedi saranno gratuiti.

A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discografico e’ uscito “L’infinito”, il nuovo album di Vecchioni. Il lavoro racchiude 12 brani inediti e il ritorno eccezionale sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel singolo “Ti Insegnerò a volare”, ispirato al grande Alex Zanardi.

Due padri della canzone d’autore si rivolgono alle nuove generazioni, in un periodo in cui tutto si dissolve nella liquidità e nella precarietà culturale, invitandole a sfidare l’impossibile. La storia del campione è la metafora della “passione per la vita che è più forte del destino”.

“Questo brano – racconta Vecchioni – si specchia direttamente in quella che è stata chiamata la “canzone d’autore” e che non c’è, non esiste più dagli anni ’70. In realtà l’intero disco è immerso in quell’atmosfera perché là è nato e successo tutto. Là tutto è stato come doveva essere, cioè immaginato, scritto e cantato alla luce della cultura, semplice ed elementare oppure sottile e sofisticata, ma comunque cultura”.

Baccini, che quest’anno festeggia 30 anni di carriera, si esibirà prima di Vecchioni e proporrà tutti i suoi principali successi. Ricordiamo l'artista genovese per dischi in bilico tra musica d’autore e testi ironici come “Il pianoforte non è il mio forte” (1990) e “Nomi e cognomi” (1992), che all’epoca fece molto parlare di sé soprattutto per il singolo di lancio, “Giulio Andreotti”.

Nel proprio palmares, Francesco Baccini annovera la vincita della Targa Tenco con l’album d’esordio, “Cartoons”, una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1997 e un album realizzato recentemente in coppia con un altro grande artista: Sergio Caputo. Il cd si chiama “Chewing Gum Blues” ed è stato pubblicato a nome “Swing Brothers”.