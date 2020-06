Annullamento concerto di Levante a Montesilvano, non ci saranno rimborsi

A proposito dell'annullamento del concerto di Levante a Montesilvano, è stato reso noto che non ci saranno rimborsi. Gli organizzatori hanno infatti comunicato che i biglietti acquistati per l'evento, previsto il 23 luglio al Terrasound Fest, verranno convertiti in voucher di pari importo, ai sensi del Dl 34/2020, entro e non oltre domenica 23 agosto.

Come si legge in una nota, "i voucher potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti relativi a eventi futuri della stessa organizzazione entro i successivi 18 mesi. Le modalità di richiesta voucher sono consultabili su ticketone.it (biglietti TicketOne) e ciaotickets.com (biglietti Ciaotickets). Info: 085.9047726, besteventi.it".

Il live è stato cancellato a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica inerenti agli assembramenti di persone.