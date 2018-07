Il tour estivo di Riki parte dal porto turistico Marina di Pescara

Estatica arriva ad uno dei suoi appuntamenti di punta con Riki, primo super ospite della rassegna. Dopo il tour invernale, andato completamente sold out con oltre 60.000 biglietti venduti, l’estivo di Riki partirà sabato 7 luglio dal Marina di Pescara.

Evento organizzato dall’Elite Agency Group nell’ambito di Estatica, rassegna promossa dal Porto Turistico Marina di Pescara con il patrocinio della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Provincia e Comune di Pescara.

Biglietti disponibili nei punti vendita TicketOne e CiaoTickets. Gli ultimi saranno in vendita la sera del concerto, dalle ore 18, al botteghino presente in loco. Info: 0871/685020.

Riccardo Marcuzzo, classe 1992 è nato a Milano. Da sempre innamorato delle arti rappresentative, studia recitazione, poi canto (vincendo diversi concorsi tra cui il Compasso D'Oro) e si dedica al design, studiando allo IED di Milano. Cantautore rivelazione dell’edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi, si aggiudica la vittoria della categoria cantanti.

Il 19 maggio debutta con l’Ep d’esordio “Perdo le parole” ottenendo il triplo disco di platino e posizionandosi al #1 posto in classifica FIMI/GfK per 11 settimane consecutive, unico cantante ad aver ottenuto questo risultato nel 2017. A questi importanti traguardi si aggiungono: il disco di platino per il brano “Perdo le parole” e Disco d’Oro “Polaroid”; il #1 posto in classifica FIMI/GFK per otto settimane consecutive; i video delle sue hit su YouTube – dal lyrics video di “Perdo le parole” al più recente “Aspetterò lo Stesso” - contano oltre le 100 mila di views. RIKI sorprende i fan pubblicando, lo scorso ottobre, un nuovo album di inediti - “Mania” - certificato disco d’oro la prima settimana e successivamente disco di platino, che per tre settimane consecutive è rimasto in vetta alla classifica FIMI/GfK.

"Mania" è stato anticipato dal brano “Se parlassero di noi” - anch’esso disco d’oro - che, a poche ore dalla pubblicazione, ha esordito al #1 posto di iTunes, diventando il quarto singolo di RIKI, in soli 5 mesi, a collocarsi direttamente alla prima posizione. Il 2018 comincia con la partecipazione di RIKI alla sfilata dell’ultima collezione di Dolce & Gabbana per la Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo. A gennaio esce il singolo “Sbagliato” nato da una collaborazione tra RIKI e lowlow, astro nascente della scena rap italiana.

Riki ha composto l’inciso che va a completare in modo perfetto le strofe di lowlow. Il 2018 è l’anno del primo vero tour di RIKI, partito lo scorso 16 febbraio da Venaria Reale per 19 tappe. Anticipato da due concerti-evento lo scorso novembre, il tour ha registrato 13 sold out nei palazzetti delle principali città italiane per poi approdare all’attesissimo appuntamento del 12 aprile al Mediolanum Forum di Milano.