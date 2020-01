Richie Ramone, ex batterista dei Ramones, in concerto allo Scumm

Richie Ramone, ex batterista dei Ramones, sarà in concerto allo Scumm martedì 31 marzo. Un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati del rock.

Il musicista, che in realtà si chiama Richard Reinhardt, è noto soprattutto per essere stato il terzo batterista del noto gruppo punk statunitense.

Prima di unirsi ai Ramones, Richie ha militato nei Velveteen e nei The Shirts. Ha fatto parte dei Ramones dal 1983 al 1987.