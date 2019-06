Richard Bona al Teatro d'Annunzio per il Pescara Jazz 2019

Al Pescara Jazz Festival 2019 arriva Richard Bona: appuntamento il 17 luglio al Teatro D’Annunzio.

Il bassista e cantante, nato e cresciuto in Camerun, è arrivato a New York a metà degli anni '90 e ha entusiasmato la folla con il suo suono e la sua presenza unici. Alcuni hanno persino azzardato che Bona è stata la seconda venuta di Jaco Pastorius.

Ma anche se ha registrato con il progetto Jaco Pastorius Big Band, ha presto respinto i paragoni e ha mostrato la sua vera voce con il suo esordio del 1999, Scenes From My Life. Un anno prima era stato nominato direttore musicale per il tour europeo di Harry Belafonte e nel 2002 ha fatto il giro del mondo come membro del Pat Metheny Group.

Il suo vivace gruppo afro-cubano Mandekan Cubano fonde una varietà di musica roots, dall'Africa, dal Sud America e, naturalmente, da Cuba. Con numerosi premi, spettacoli e anni di esperienza, Bona è diventato uno dei musicisti più abili e ricercati della sua generazione.



