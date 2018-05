Regina The Real Queen Experience in concerto al Pepito Beach

Al Pepito Beach torna il Venerdì Live di Pescara Estate 2018. Open Season venerdì 1° giugno con un grande gruppo: i Regina, tributo all'immortale musica di Freddie Mercury e i Queen. Per info & prenotazioni: 347/7341667. Dopo il live Dj set by Alessio Rulli.



La band nasce nel lontano 1999, formata da grandi amanti e conoscitori dei Queen. I quattro componenti della band imperversano in tutti i locali più importanti d'Italia, riscontrando un successo di pubblico tale da convincerli a mettere in moto un progetto ben più definito e accurato nei minimi particolari. Da evidenziare la classificazione tra i migliori 6 talenti d’Italia ottenuta tramite la partecipazione al format televisivo Italia’s got talent, in onda su Canale 5.

Dopo l’uscita dal programma televisivo, i Regina raggiungono livelli di popolarità impensabili per una tribute band. Il loro spettacolo si attesta come uno dei migliori in assoluto, sia per la fedeltà dei suoni nelle esecuzioni e sia per la tecnica... riproponendo un ventaglio di brani che va dalla prima epoca Queen passando dalla più famosa esibizione al Wembley Stadium del 1986, sino agli ultimi brani mai eseguiti dal vivo dalla leggendaria band.

Non possono mancare, ovviamente, i caratteristici vestiti di scena e il maestoso impatto sonoro, a garanzia di uno spettacolo che è rimasto, rimane e rimarrà unico nella storia della musica mondiale.