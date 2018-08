Red Canzian in concerto al teatro D'Annunzio con l’Orchestra sinfonica abruzzese

Il penultimo appuntamento del PeFest (prodotto dall’Ente manifestazioni pescaresi) è dedicato a Red Canzian e alla serata Red in Blue. Polistrumentista, cantante, compositore e produttore, questo apprezzato artista ha fatto parte dei Pooh come bassista.

Appuntamento dunque a giovedì sera, 16 agosto, al teatro monumento D’Annunzio alle 21.15, lungomare Colombo 122. Biglietti 15, 20 e 25 euro, disponibili al botteghino, nei punti vendita convenzionati CiaoTickets o TicketOne, nelle biglietterie EMP oppure online.

'Red in Blue' è l’occasione per ripercorrere i più grandi successi italiani e internazionali che hanno fatto sognare ed emozionare tre generazioni. I brani, arrangiati dal M° Stefano Fonzi, saranno contaminati da linguaggi moderni che spaziano dal pop al jazz, passando per la musica etnica.

Definito dalla rivista Guitar Club “il vero erede di Ennio Morricone”, Fonzi si è diplomato al conservatorio Santa Cecilia di Roma, specializzandosi poi in Musiche da film al Berkley College of Music di Boston. Ha lavorato per nomi quali Gino Paoli e Ron e la sua musica è utilizzata da trasmissioni TV quali ad esempio La vita in diretta e Otto e mezzo.