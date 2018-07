Secondo appuntamento con la Rassegna Folkloristica Città di Montesilvano

Seconda serata con la Rassegna Folkloristica Città di Montesilvano, la manifestazione itinerante che vede il coro cittadino, alternarsi sul palco alle altre formazioni provenienti da tutta la regione. Sabato 28 luglio, a Montesilvano Colle, in piazza Calabresi, il coro montesilvanese, diretto dal maestro Gianfranco Onesti, si alternerà ai cori “Polifonico di Pescara”, diretto dal M° Nicola Russo, “Sa’ Mmalindine” di S. Valentino in Abruzzo Citeriore con il direttore M° Lorenzo Di Emilio. La serata sarà arricchita dal balletto, di danze abruzzesi, dei bambini della scuola primaria di Cappelle sul Tavo coordinati dalla maestra Chiara Santagata.

«Anche la sua seconda edizione – sottolinea l’assessore agli Eventi Ottavio De Martinis – conferma il successo ottenuto lo scorso anno. Il coro è ormai sempre più riconosciuto come simbolo identitario della nostra città e attrattore turistico. Proprio per tale ragione, il direttore del coro e i suoi collaboratori hanno voluto rimarcare quest’ultimo aspetto, attribuendo una dimensione internazionale al coro e a tutto lo spettacolo. In ogni appuntamento, infatti, viene affisso il programma della serata, contenente i titoli dei brani, in vernacolo, in italiano e anche in una traduzione in inglese, curata, attraverso un articolato lavoro di ricerca, dalla dottoressa Maria D’Ignazio».