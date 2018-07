Raphael Gualazzi allo Stadio del Mare accende la seconda tappa dell’Enel Tour

Arriva a Pescara l’Enel Energia tour, con il concerto evento di sabato 28 luglio allo Stadio del Mare di Raphael Gualazzi. Pescara è la seconda tappa del tour di cinque concerti che, fino al 29 settembre, porterà la grande musica italiana nelle principali città del Paese. Appuntamento a Pescara con Raphael Gualazzi, Emma Morton e The Grace, Aineé e il dj set di DJ Slim.

Il concerto di Raphael Gualazzi sarà infatti preceduto da appuntamenti a cura dell'associazione IndieRocket in partnership con Enel energia. Nuovo evento dunque in città per l'IndieRocket Festival, forte delle oltre diecimila presenze registrate in occasione della quindicesima edizione, fra l'anteprima, gli appuntamenti collaterali e i tre giorni di festival fra fine giugno e primi di luglio.

Sul palco Emma Morton & the Graces e Dj Slim. Si comincerà alle 18 e si andrà avanti fino alla mezzanotte: Raphael Gualazzi, Emma Morton, Ainé e DJ Slim. Gualazzi si è affermato a Sanremo ma deve la sua fama anche a recenti collaborazioni che lo hanno reso famoso sia in Italia che all’estero. Emma Morton viene da X Factor, ma ha una vocalità molto particolare, una delle voci new soul italiane più interessanti del momento.

Ainé fonde in modo interessante sonorità soul, hip hop, RnB e divertirà tantissimo il pubblico, come il Dj Slim, che ama e vive la musica a 360 gradi e farà ballare chi sceglierà di trascorrere il sabato di festa sulla riviera, accesa anche dalla vicina Festa di Sant’Andrea.