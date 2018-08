I Radiodervish in concerto a Pescara per Estatica

Arrivano i Radiodervish in quel di Estatica, la rassegna in corso la porto turistico Marina di Pescara: appuntamento a domani sera, sabato 24 agosto, alle 21.30, in arena. Biglietti su CiaoTickets o al botteghino la sera stessa del concerto.

La band - un ponte musicale tra oriente e occidente - fa della ricerca espressiva e del mix di linguaggi la sua carta vincente. I testi spaziano, infatti, dall’italiano all’arabo, dall’inglese al francese, facendosi di fatto alfiere della Musica d’autore del Mediterraneo.

I Radiodervish - nati nel 1997 dal sodalizio artistico tra Nabil Salameh (voce) e Michele Lobaccaro (basso) - si sono esibiti su palcoscenici importanti quali, ad esempio, il Blue Note di Milano, il Petruzzelli di Bari, l’Olympia di Parigi, l’Opera House del Cairo. Hanno collaborato anche con altri artisti quali Franco Battiato, Jovanotti, Caparezza, Noa, Nicola Piovani…

A Pescara - in trio con Alessandro Pipino, polistrumentista, compositore e arrangiatore - presenteranno il nuovo album: Il sangue e il sal. Il titolo del CD si rifà ad un modo di dire in Sabir, l’antica lingua spontanea dei porti del Mediterraneo. Indica in particolare uno stato d’essere che unisce l’appartenenza (il sangue che lega alla famiglia), allo sradicamento (ovvero il sale che il viaggio in mare lascia addosso).