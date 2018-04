Radio Supernova (tribute Oasis) pronti a infiammare il Loft 128 di Spoltore

I Radio Supernova (tribute band degli Oasis) saranno in concerto al Loft 128 di Spoltore sabato 21 aprile a partire dalle ore 23. In scaletta tutti i più grandi successi della formazione britannica.

Non c'è bisogno di dire molto: il miglior tributo nostrano agli Oasis torna in uno dei migliori locali live della zona per un binomio che promette come sempre una serata da ricordare sulle note rock dei fratelli Gallagher.

Seguirà il di set di Alessio Rulli. Per info e prenotazioni: 393/9779688.