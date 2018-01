Radiant Baby da Montreal live al Bizarre Club

Nato e cresciuto a Montréal, Felix Mongeon, alias Radiant Baby, è l'incontro tra la new wave dei meravigliosi anni '80 e dell'elettro pop contemporaneo, melodie ludiche e ritmi dansanti per un artista che ridona luce e riflettori al meglio degli anni 80, con una presenza scenica che si rifà alle icone della pop art come Keith Haring e al futurismo pop moderno.

A seguire la selezione musicale sarà affidata a Stefano D'Elia,con il suo Psychotrendy dj set. Ingresso con formula up to you, riservato ai soci Arci.