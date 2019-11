Le "Quattro stagioni" di Vivaldi e le "America four season" di Philip Glass eseguite da Robert McDuffie

Venerdì 29 novembre al Teatro Massimo si terrà "Le Quattro Stagioni Americane", il famoso concerto per violino e orchestra d'archi realizzato dal compositore Philip Glass appositamente per il violino di Robert McDuffie e nel quale il sintetizzatore prende il posto del clavicembalo.

Il concerto vedrà protagonista proprio il rinomato violinista, affiancato dall'ensemble strumentale La Verdi Barocca, diretta dal maestro Ruben Jais. La data di Pescara è organizzata dalla Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara.

"Nel 2019 - dichiara Robert McDuffie - festeggiamo i 10 anni di questo meraviglioso Concerto che Philip Glass ha scritto per me. Con La Verdi barocca ci prenderemo molte soddisfazioni e raddoppieremo la vitalità delle quattro stagioni, regalando al pubblico molte emozioni. Grazie al genio di Vivaldi e di Glass faremo commuovere e faremo ballare il pubblico, è una promessa!".

La musica sarà protagonista e messaggera, portando anche un messaggio sociale e di speranza per il territorio: oltre a riservare dei biglietti a persone che di norma non possono permettersi di entrare a teatro, infatti, vi sarà una particolare attenzione per le zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto.

Da anni ormai l'ensemble Rome Chamber Festival coinvolge al suo interno giovani musicisti dei territori terremotati rappresentando la rinascita e la speranza di cui la musica è portatrice.

Il programma prevede l'esecuzione di:

Antonio Vivaldi

Concerto n. 1 in Mi Maggiore op. 8 RV 269 (La primavera)

Allegro, Largo e pianissimo sempre, Allegro



Concerto n. 2 in Sol minore op. 8 RV 315 (L'estate)

Allegro ma non molto, Adagio, Presto



Concerto n. 3 in Fa Maggiore op. 8 RV 293 (L'autunno)

Allegro, Adagio, Presto



Concerto n. 4 in Fa minore op. 8 RV 297 (L'inverno)

Allegro non molto, Largo, Allegro

Philip Glass

Violin concerto n. 2 The American Four Seasons

Prologue, Mouvement I, Song n. 1, Mouvement II, Song n. 2, Mouvement III