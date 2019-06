Puntoradiokom - Vasco Rossi tribute al campo sportivo di Civitaquana

In attesa delle novità in arrivo per questa estate, i Punto Radio Kom scaldano i motori con una serata tutta da cantare.

Venerdì 21 giugno saranno ospiti della Asd Valle Nora per riproporre i successi del Blasco in un'atmosfera speciale, tra buoni cibi da gustare e un tuffo in piscina. Per prenotazioni: 339/1153293.