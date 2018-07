Il Pescara Jazz si prepara ad entrare nel vivo: ecco tutti i protagonisti

Dopo l’anteprima di sabato scorso al D’Annunzio, il Pescara Jazz si prepara ad entrare nel vivo e per i suoi 11 giorni di concerti tutte le sere - dal 16 al 26 luglio - lancia un abbonamento unico: 80 o 100 euro per i tre palchi coinvolti: teatro monumento D’Annunzio, porto turistico, Aurum. Previsti anche dei concerti gratuiti in piazza Muzii in collaborazione con i locali del nuovo perno della movida pescarese.

"Il nostro festival internazionale del jazz è un'avventura che ha fatto storia - dichiara il presidente dell’Ente manifestazioni pescaresi e direttore artistico del festival, Angelo Valori - Organizzato per la prima volta a Pescara nel luglio 1969, nei giorni intensi in cui il mondo assisteva con il fiato sospeso allo sbarco sulla luna dell'Apollo 11, il Pescara Jazz compie cinquant'anni (anche se questa è la 46esima edizione). È il più longevo festival italiano, tra quelli in attività. Mi preme ricordare il grande lavoro di Lucio Fumo, instancabile promotore di questo sogno".