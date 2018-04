Primo Maggio 2018 in piazza Salotto con Guè Pequeno ed Emis Killa

Primo maggio pescarese all’insegna di due grandi nomi rap seguitissimi dai più giovani. In programma, in piazza Salotto, un mega concerto gratuito che comincerà dalle 17 del pomeriggio del 1° maggio e raggiungerà il clou con l’esibizione di Emis Killa e Guè Pequeno dalle 20 in poi.

Sarà un pomeriggio di musica, alla guida di Luca Teseo, voce e volto di Radio Parsifal, che seguirà la manifestazione com’è accaduto anche il primo dell’anno con il concerto di Ermal Meta; ci sarà inoltre Stefano D’Alberto e una novità al femminile con Alessandra Relmi, brava e bella attrice emergente made in Abruzzo.

Il programma

Si comincia alle 17 con varie band locali fra cui i Blackbox Crew, che sono di Pescara, e Tom Beaver. Alle 20 inizierà il doppio concerto di Guè Pequeno ed Emis Killa. Entrambi i rapper, che hanno attualmente singoli in promozione, si sono affermati come autori e anche produttori del genere “trap” e “rap” e sono conosciutissimi dai giovani.

Pescara è la seconda data del "Gentleman tour" di Guè Pequeno, che è stato fortunatissimo: dà nome all’album che gli ha portato due dischi di platino a cui si aggiunge l’ultimo singolo “Come se fosse normale” uscito il 6 aprile. Emis Killa vanta un recentissimo disco d’oro per “Serio”, il nuovo singolo in collaborazione con Capo Plaza e prodotto da AVA e sta lavorando al nuovo album.