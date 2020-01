Il 2020 si apre con le risate di Made in Sud e la poesia degli Stadio

Dopo il successo del concerto di Matthew Lee per accogliere al meglio l'arrivo del 2020, oggi (1° gennaio) si replica con lo spettacolo di Capodanno.

A partire dalle ore 17, nell'area di risulta, si esibiranno i comici del noto programma tv 'Made in Sud', presentati da Lidia Di Blasio e Claudia Filipponi, per poi lasciare spazio al concerto degli Stadio che avrà inizio intorno alle ore 19,30.

Per quanto riguarda i comici di Made in Sud, sul palco saliranno Enzo&Sal, Radio Rocket, Sex and The Sud, Peppe Laurato e Rosaria Miele. Successivamente toccherà alla nota band emiliana, autrice di tanti successi e capitanata come sempre dal cantante Gaetano Curreri.