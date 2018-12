Private Investigators (tribute Dire Straits) al Grand Canyon Country Pub venerdì 14 dicembre. Info: 085/66762. La band ripercorrerà la gloriosa carriera del gruppo inglese guidato da Mark Knopfler.

I Dire Straits si affermarono grazie a sonorità originali che erano un mix di vari generi che andavano dal blues rock, al country, folk, jazz e tanto altro. I loro album sono vere e proprie pietre miliari della storia del rock mondiale, su tutti “Brothers in Arms”, ad oggi uno dei dischi più venduti di sempre.

I Private Investigators nascono nel 2015 con la voglia di riportare sui palchi, grandi e piccoli, la musica dei mitici Dire Straits. Un progetto che spaventava un po’ data la complessità e la peculiarità della musica in questione: è stata fondamentale la cura e lo studio dei suoni di tutti gli strumenti oltre alla tecnica fingerpicking che entrambi i chitarristi adottano per ricreare le atmosfere della band di Mark Knopfler.

La band prende il nome dal famosissimo brano “Private Investigations” tratto dall’album 'Love Over Gold'. Spinti dalla stessa passione per la musica di altissima qualità di quegli anni, questi cinque ragazzi si dedicano anima e corpo a questo gruppo da tre anni e non intendono fermarsi.

La line-up dei Private Investigators comprende: