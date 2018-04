Primo Maggio, sul palco anche Olivieri dopo il successo dello #Smartphonerap

Successo per Vincenzo Olivieri dopo l’uscita dello #Smartphonerap, qualche giorno fa, che sta già diventando virale fra i giovanissimi della città. Il comico pescarese, che nel pezzo si rivolge ai nati nel 2000 che quest'anno compiono 18 anni, ha coinvolto i ragazzi dell'Itc Tito Acerbo girando il video a scuola. Il brano è stato scritto da Olivieri ed Elia e tradotto in immagini da Marco D'Andragora. Lo "Smartphonerap" è un remake dell'iPhone di Metro Gnome Remix.

Proprio in virtù di tutto questo clamore mediatico si è deciso di coinvolgere anche Olivieri sul palcoscenico del prossimo concerto del Primo Maggio: nel cartellone della giornata entrera' così a far parte anche lui in veste non solo di comico, ma anche di rapper. Un’esibizione che si unisce alla festa che prenderà il via dalle 16,30, introdotta dal conduttore di Radio Parsifal Luca Teseo, l’attrice emergente Alessandra Relmi e il Dj Stefano D’Alberto.

“Ci sembrava dovuto coinvolgerlo e farlo esibire nella giornata in cui due grandi nomi del rap e del genere trap come Emis Killa e Guè Pequeno si esibiscono – così l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – Sarà un vero piacere accogliere il nostro rapper, perché Vincenzo come sempre riesce a fotografare la realtà in mezzo a cui vive e che ci rappresenta, senza retorica, senza causticità e con una dose di sana ironia che fa sorridere grandi e giovanissimi. Così com’è stato bello vederlo alle prese con le sue Lezioni di Abruzzese 2.0 che sono diventata ormai 4.0, a proposito il 25 aprile ne farà una imperdibile al Museo delle Genti, è altrettanto divertente scoprire questa versione “street” di Olivieri, a cui saprà dare contenuti per assicurare a tutti quell’intrattenimento intelligente di cui è portatore ogni volta che ha un palco sotto i piedi”.

Il nome di Vincenzo Olivieri si aggiunge così a quello di ‘Nduccio e dell’Orchestra Popolare Abruzzese. Il programma è quasi definito, e Pescara si prepara ad accogliere un pubblico numerosissimo.