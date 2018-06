Sorrisi e buoni auspici: ecco la 66a stagione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi

Presentata ieri la 66a stagione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Una bella sorpresa è stata la partecipazione dell'attore Enrico Lo Verso, coinvolto nel PeFest per 'Uno Nessuno e Centomila' (il 5 luglio al D’Annunzio, regia di Alessandra Pizzi), e 'Le Metamorfosi', in programma per il 12 agosto, stesso palco.

“Come dice il titolo stesso dell’opera - ha spiegato il protagonista - si tratta di uno spettacolo che cambia sempre. In questo è molto simile al jazz e all’improvvisazione”.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini:

“Tornare a presentare la nuova stagione dell’Ente è per me motivo di gioia - ha affermato - perché significa che si rinnova ogni anno il miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Tra mille difficoltà l’Emp riesce sempre a proporre una programmazione artistica di qualità, merito questa volta della maestria del presidente e del suo cda”.

Dal canto suo, il presidente dell'EMP Angelo Valori risponde sintetizzando la ricca e variegata programmazione, puntando molto su due aspetti: l’apertura alla città e alla regione, che mette in evidenza il carattere itinerante del festival e l’importanza dei partenariati (ad esempio la collaborazione con il Florian Metateatro che presenta Palla al centro e l’Orchestra sinfonica abruzzese), e l’internazionalizzazione bilaterale (star mondiali che verranno in città e artisti abruzzesi che andranno all’estero).

“Con il cda - aggiunge proprio il presidente Valori - abbiamo inoltre deciso di coinvolgere spazi pubblici strategici, come piazza Muzii, in cui faremo eventi gratuiti, e villa De Riseis dove abbiamo predisposto un tendone da circo gonfiabile”.

Sottolineando come la 46a edizione del Pescara Jazz coincida in realtà con il 50° anniversario del festival (nato nel 1969), il presidente Valori ha poi omaggiato Lucio Fumo "che per decenni ha guidato il Pescara Jazz tra intuizioni, competenze e determinazione".

Complimenti per il lavoro svolto finora sono poi stati espressi dall’assessore comunale alla cultura Giovanni Di Iacovo:

“Noto con piacere che si confermano le due linee forti dell’EMP, portare in città grandi nomi del panorama artistico internazionale e allo stesso tempo valorizzate talenti del territorio, creando contenuti culturali di qualità”.

Contenuti che vedono anche in Funambolika - 12esima edizione del Festival Internazionale del nuovo circo - la possibilità di unire tradizione e spinte innovative. Così Raffaele De Ritis, già presidente dell'EMP: