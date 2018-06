"Prendila così" (tribute Lucio Battisti) in concerto al Lido Saturno

Domenica 24 giugno alle 21.30, presso il Lido Saturno di Pescara, si esibiranno i "Prendila così", capitanati dal cantante Paolo De Carolis (foto). Due ore di spettacolo, come in un falò sul mare, per cantare tutti insieme le più belle canzoni del duo Mogol-Battisti. Menù libero cena+live.

La coverband da un decennio perpetua la grande pagina musicale scritta dal Genio di Poggio Bustone insieme a Mogol. Il nome dei "Prendila Così" rimanda ad una sua canzone scritta insieme a Mogol, ed é tratta dall'album:" Una donna per amico" del lontano 1978. La scelta, comunque, vuole essere anche un invito a non prendersi troppo sul serio: il cantante indossa una parrucca e dei baffi finti che fanno un po' il verso al "primo" Battisti.

Il repertorio é ricco e variegato con incursioni in tutte le raccolte relative, però, solo al mitico ed indimenticabile binomio artistico: Mogol/Battisti. Nel corso dello spettacolo le canzoni eseguite vengono introdotte da un breve cenno sulla loro genesi e con qualche richiamo ai principali fatti di cronaca di quel periodo storico anche attraverso un maxi-schermo, sempre alimentato da immagini originalissime.

I brani, pur mantenendo una certa fedeltà agli originali, sono stati rielaborati in chiave moderna con numerose contaminazioni Rock e Blues: da non trascurare, poi, che la voce solista ricorda tantissimo quella davvero inimitabile del genio di Poggio Bustone. Raccontare e rivivere le emozioni degli anni '60/'70 e '80 con la colonna sonora dei brani scritti dalla coppia d'oro Mogol/Battisti ricostruendone anche i tempi attraverso una rapida rilettura giornalistica dei principali fatti di cronaca.

L'intenzione è quella di conservare sempre vivo il ricordo di un'icona della canzone italiana che tanto lustro ha dato nel mondo al Belpaese. Perpetuare l'emozione e l'armonia delle sue canzoni arrangiandole un po' ma tenendo sempre presente che il Maestro Mogol ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza sulle spiagge di Silvi Marina, dove ha concepito i suoi testi più celebri. Un motivo in più, per una band della costa abruzzese, di mantenere costante la memoria.