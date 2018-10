"Prendila così" (tribute Lucio Battisti) in concerto acustico al Piano Terra

I "Prendila così", tribute band di Lucio Battisti capitanata da Paolo De Carolis, si esibiranno Venerdì 5 Ottobre alle ore 21,30 al Piano Terra di Pescara. Sarà un live acustico.

Aperitivo cenato o con vino illimitato. Si consiglia la prenotazione: 331/7784456 - 347/1181360.

Sarà l'occasione per riascoltare tutti i brani più famosi del musicista di Poggio Bustone, accompagnati da una contestualizzazione sul periodo in cui sono stati scritti e da alcune curiosità riguardanti la loro gestazione. Particolari, questi, che arricchiscono ogni concerto dei "Prendila così". Non solo musica, insomma, ma anche parole.