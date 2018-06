Il premio Massimo Riva ospita la Steve Roger Band

Si svolgerà il prossimo 30 giugno al Teatro del Mare l'atteso appuntamento che ospiterà numerosi artisti sul palco, in memoria di Massimo Riva nel diciannovesimo anno della sua scomparsa. La terza edizione del premio musicale assume un significato più profondo perchè si lega al gemellaggio tra i comuni di Montesilvano e Zocca.

Dalla città emiliana arriveranno gli allievi della scuola di musica che si uniranno agli amici della scuola musicale L'Assolo per presentare in esclusiva il brano inedito dal titolo "La Musica ci lega". Lo spettacolo più atteso sarà quello offerto dalla Steve Roger Band, il gruppo rock fondato da Vasco Rossi. Il clou resta comunque il concorso che mette in palio l'ambìto premio, abbinato anche quest'anno a finalità sociali. La serata sarà arricchita da stands gastronomici, con degustazioni di prodotti tipici abruzzesi e romagnoli.