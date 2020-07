Le Pop Harps in scena per "Singin' in the streets"

Le Pop Harps, un gruppo di giovani arpiste di formazione classica che ha debuttato nel 2017 intraprendendo un percorso artistico di profondo e restituendo, oltre al più tradizionale suono dell’arpa, anche insoliti suoni bassi e metallici, saranno in scena per "Singin' in the streets" il prossimo 25 agosto.

Il concerto sarà ad ingresso libero con inizio alle ore 21,30 e si terrà in piazza Salotto. Le Pop Harps sono Elena Cacciagrano, Letizia Caramanico, Sonia Crisante e Benedetta Tranquilli.