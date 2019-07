Concerti Pineta Dannunziana / Largo Gardone Riviera

“Pink Floyd Show” all’Aurum con Gary Wallis & Durga Mc Broom, ospiti dei Paintbox

Sarà una serata imperdibile per i fan della leggendaria band inglese: per il percussionista degli storici “A Momentary Lapse of Reason Tour”, “Delicate Sound of Thunder Tour” e “Pulse” (dal 1987 al 1995) sarà la prima volta in Abruzzo