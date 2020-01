'That's amore-note di solidarietà', Mazzocchetti canta per i bimbi malati

Il tenore Piero Mazzocchetti si esibirà a Montesilvano, domenica 26 gennaio, per un concerto di beneficenza in favore di 'Casa Celeste' intitolato "That's amore-Note di solidarietà".

Verranno raccolti fondi per sostenere le attività di solidarietà della Sezione Abruzzese dell'Unitalsi a sostegno dei bimbi gravemente malati. Ecco cosa spiega Alessandra Bascelli, presidente della Sezione Abruzzese dell'Unitalsi: